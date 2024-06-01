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ジバンシイ ジェントルマン オーデパルファム　リザーブプリヴェ
商品番号 M58540142613
商品名

ジバンシイ ジェントルマン オーデパルファム　リザーブプリヴェ
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！好きな匂いですが、使用機会が少なくなったため出品しました。購入日：2022年12月残量：内容量5mLのアトマイザーに3回移したのみで残量は約85mLほどです。定価：17,160円↓商品説明「ジェントルマンオーデパルファムリザーブプリヴェ」はまるで樽で熟成されたフルーティーでフローラルなウイスキーを思わせるフレグランス。芳醇で暖かいウイスキーアブソリュートと爽やかなベルガモットが、アイリスとチェスナットが織りなすフローラルノートと重なり、セダーウッド、ベンゾインなどで構成されるウッディアンバーアコードと混ざり合います。上質な空間で嗜むウイスキーがもたらす優雅な時間を連想させるような香り。香調：フローラル・ウッディトップノート：芳醇さと華やかさを兼ね備えたウイスキーノート+S2:V3ウイスキーアブソリュート、ベルガモットミドルノート：明るく軽快なフローラルノートアイリス、チェスナットラストノート：暖かく深みのあるウッディアンバーノートセダーウッド、ベチバー、パチョリ、ベンゾイン#ジバンシイジェントルマンオーデパルファム#ジバンシイ
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ジバンシイ ジェントルマン オーデパルファム　リザーブプリヴェ
ジェントルマン オーデパルファム リザーブ プリヴェ / 100mL

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ジェントルマン オーデパルファム リザーブ プリヴェ - Eau de parfum ...

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