ジバンシイ ジェントルマン オーデパルファム　リザーブプリヴェ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！好きな匂いですが、使用機会が少なくなったため出品しました。購入日：2022年12月残量：内容量5mLのアトマイザーに3回移したのみで残量は約85mLほどです。定価：17,160円↓商品説明「ジェントルマンオーデパルファムリザーブプリヴェ」はまるで樽で熟成されたフルーティーでフローラルなウイスキーを思わせるフレグランス。芳醇で暖かいウイスキーアブソリュートと爽やかなベルガモットが、アイリスとチェスナットが織りなすフローラルノートと重なり、セダーウッド、ベンゾインなどで構成されるウッディアンバーアコードと混ざり合います。上質な空間で嗜むウイスキーがもたらす優雅な時間を連想させるような香り。香調：フローラル・ウッディトップノート：芳醇さと華やかさを兼ね備えたウイスキーノート+S2:V3ウイスキーアブソリュート、ベルガモットミドルノート：明るく軽快なフローラルノートアイリス、チェスナットラストノート：暖かく深みのあるウッディアンバーノートセダーウッド、ベチバー、パチョリ、ベンゾイン#ジバンシイジェントルマンオーデパルファム#ジバンシイ
http://narcologia.ru/goods/stage134797.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle667625.html
http://narcologia.ru/goods/preference694938.html
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ジェントルマン オーデパルファム リザーブ プリヴェ / 100mL
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