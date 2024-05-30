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Calvin Klein エタニティ オードパルファム （100ｍL）
商品番号 W64042977188
商品名

Calvin Klein エタニティ オードパルファム （100ｍL）
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 1,451 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆マンダリンや白ユリ、マリーゴールドなどのロマンティックフローラルの中にも乾いたクール感がある香りです。時代に左右されない品格とモダンなスタイルを併せ持っています。香調:フローラルTOP:マンダリン、フリージア、セージMIDDLE:マリーゴールド、ホワイトリリー、ジャスミン、ローズ、スズラン、スイセンLAST:サンダルウッド、パチョリ、アンバー、ムスク※購入時期\u0026使用\u0026少し傷\u0026箱なしでも購入可能な方よろしくお願いします。原材料・成分変性アルコール、香料、オキシベンゾン-2■商品状態　購入時期：2018　残量：9割#CalvinKleinエタニティオードパルファム（100mL）#CalvinKlein#カルバンクライン#香水#カルバンクライン香水
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