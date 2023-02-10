ファンテジー　ドゥ　シャネル

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商品詳細
シャネル公式オンラインで購入。大人気ですぐに品切れになった商品です。購入時は続けて使用しましたが、最近は使っていません。残量は写真2枚目をご確認ください。（フィルムが無いです）プロフを必ずお読みになってくださいね〜他にも、ルイヴィトン、シャネル、ディオール、クレドポーボーテ、NARS、UGG、ラルフローレン等出品してます。
http://narcologia.ru/goods/perforce872565.html
http://narcologia.ru/goods/reflector845464.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate346577.html
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