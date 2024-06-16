シロジャム　Siro jamハンドクリーム

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商品詳細
新品 未開封 25ｇ×2つ8月末に届いたばかりのものになります。肌質...混合肌成分...コラーゲン特徴...べたつかない,うるおい,さらさら,しっとり,美白,保湿,低刺激こちらの商品はこのままのお値段でご購入お願いいたします。
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