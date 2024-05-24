diptyque オードトワレ ヴェチヴェリオ EDT香水 100ml

ご覧いただきましてありがとうございます！即購入大歓迎！商品状態：新品未使用内容量：100ml購入時期：2023年9月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。「ヴェチヴェリオ」では、ベチバーは女性的でも男性的でもなく、それを超えています。寄木細工のように、たくさんの意外な表情を見せてくれます。時にはフレッシュ、時にはスモーキー、かすかにフローラルな面も。ベチバーが嗅覚の万華鏡のように様々な色彩を魅せ、他にはない新しい解釈で香りのプリズムが広がっていきます自宅にて保管していましたのでご理解いただける方よろしくお願いします。コメントなし即購入OKです



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