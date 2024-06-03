日健 アポラクトフェリン アルファプラス 3個セット

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商品詳細
定期購読で余った分を出品します日健ラクトフェリン日健総本社ラクトフェリンの約5倍～12倍のチカラを発揮するアポラクトフェリン＋アルファです。久留米大学医学部開発技術による栄養補助食品。免疫機能の向上、ウィルス対策、腸内環境の改善、カラダの全ての機能を調整する奇跡の多機能成分です。糖質、脂質の吸収を抑制する働きによりダイエットをもサポートします。新品・未開封・パッケージフィルム未開封・保存状態良好。1個1ヶ月分90粒。メーカー小売価格1個16600円(税込み)です賞味期限は3本とも2025年10月になります日健ラクトフェリン日健総本社#日健総本社#日健ラクトフェリンサプリメント形状...粒
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