【新品未開封】LaQ(ラキュー)ベーシック2800 ヨシリツ 収納ケース付き

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商品詳細
【新品未開封】LaQ(ラキュー)ベーシック2800ヨシリツ収納ケース付き定価21,450円パーツ収納ケースに、12色のパーツと6種類のスペシャルパーツがバランスよく入った大型のセットです。たっぷり2800パーツ入っているので、兄弟やお友達とも遊べます。付属のマニュアルには全30種類の作り方が載っています。タイヤパーツも入っているので、作品の幅がぐんと広がります。箱入りなのでプレゼントにもオススメ！#LaQ#ラキュー#YOSHIRITSU#ヨシリツ
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