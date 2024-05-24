BeBeフォーマルシューズ 女の子 黒

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商品詳細
2022年3月に高島屋で購入し、入園式の1度しか履いていません(数歩歩いたのみ)。定価は7.700円程度でした。傷はなく、かなり状態が良いです。幅があるため足が痛くなりにくいと思います。扁平足な娘でも痛がりませんでした。サイズは16㎝です。 ※箱も必要であれば郵送方法が変わるので値段交渉となります。購入時には箱の必要の有無も教えてください。＃べべ＃BeBe＃フォーマルシューズ＃子供靴＃子供＃結婚式＃入園式＃発表会＃卒園式
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