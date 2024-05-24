ミキハウス ダブルb 星柄　柔らか素材　シャツ　130

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ミキハウスダブルb星柄 柔らか素材 シャツサイズ⇨130百貨店ミキハウスにて購入10000円くらいだったかと思います。着せるつもりでしたのでタグは破棄しております。未使用、長期自宅保管品出品にあたり検品しましたが特に気になる箇所は見当たりませんでしたが見落とし等ありました際にはご容赦ください。☆圧縮し小さくして発送させていただきます。☆未使用ですが長期自宅保管していた商品ですのでご理解いただけるかたのみお願いします。細かいことが少しでも気になるかたはご遠慮ください。☆なるべく早く発送させていただきますが急な事情で発送が遅れることがあります。☆商品が届いた後での自己都合（イメージと違った、汚れが気になる等）での返品は受け付けておりません。商品説明に詳細は記載しておりますが気になる方は質問して納得されてから購入をお願いいたします