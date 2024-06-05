【再値下げ】ファミリア　familiar　80サイズ　まとめ売り♪

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ファミリア familiar の80サイズまとめ売りです♪ワンピース 80 familiarチェックがポイントのかわいいワンピースです♪ すぐにサイズアウトしていまい、着用回数は少ないです。スカート 80 リバーシブルの秋冬用のスカートです♪合わせやすくお気に入りでした。シミ、ほつれはありません。ショートパンツ 80 着用感はありますが、シミやほつれはありません。まだまだかわいく履いていただけると思います♪しっかり見たつもりですが、素人検品ですので見落としがあるかもしれません。子供が着用した中古品であること、自宅保管にご理解のある方よろしくお願い致します。季節感...秋、冬