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- 【再値下げ】ファミリア familiar 80サイズ まとめ売り♪
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商品詳細
ファミリア familiar の80サイズまとめ売りです♪ワンピース 80 familiarチェックがポイントのかわいいワンピースです♪ すぐにサイズアウトしていまい、着用回数は少ないです。スカート 80 リバーシブルの秋冬用のスカートです♪合わせやすくお気に入りでした。シミ、ほつれはありません。ショートパンツ 80 着用感はありますが、シミやほつれはありません。まだまだかわいく履いていただけると思います♪しっかり見たつもりですが、素人検品ですので見落としがあるかもしれません。子供が着用した中古品であること、自宅保管にご理解のある方よろしくお願い致します。季節感...秋、冬
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