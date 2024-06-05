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【再値下げ】ファミリア　familiar　80サイズ　まとめ売り♪
商品番号 V47937500174
商品名

【再値下げ】ファミリア　familiar　80サイズ　まとめ売り♪
ブランド名 ファミリア
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミリア　familiar　の80サイズまとめ売りです♪ワンピース　80　familiarチェックがポイントのかわいいワンピースです♪　　すぐにサイズアウトしていまい、着用回数は少ないです。スカート　　80　リバーシブルの秋冬用のスカートです♪合わせやすくお気に入りでした。シミ、ほつれはありません。ショートパンツ　80　着用感はありますが、シミやほつれはありません。まだまだかわいく履いていただけると思います♪しっかり見たつもりですが、素人検品ですので見落としがあるかもしれません。子供が着用した中古品であること、自宅保管にご理解のある方よろしくお願い致します。季節感...秋、冬
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