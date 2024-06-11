ピーターポンゾール　PONZOL　105S　M2　PLUS/GP

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テナーサックス用マウスピース10年前にオークションで購入、数回使用しましたが以来全く使っていません。開きは105なので一般的なモデルの7番をお考えください。音色についてはYouTubeで藤田周之介さんがこれのステンレスモデルを吹いているのでご参考ください。真鍮モデルなのでそれより若干あたたかみのある音です。