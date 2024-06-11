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ピーターポンゾール　PONZOL　105S　M2　PLUS/GP
商品番号 A99001166941
商品名

ピーターポンゾール　PONZOL　105S　M2　PLUS/GP
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テナーサックス用マウスピース10年前にオークションで購入、数回使用しましたが以来全く使っていません。開きは105なので一般的なモデルの7番をお考えください。音色についてはYouTubeで藤田周之介さんがこれのステンレスモデルを吹いているのでご参考ください。真鍮モデルなのでそれより若干あたたかみのある音です。
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