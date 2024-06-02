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ダルビッシュ　直筆サインボール　保証書付き
商品番号 L64784335897
商品名

ダルビッシュ　直筆サインボール　保証書付き
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 19,999 円
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商品詳細

野球チーム···大リーグ・MLBダルビッシュ投手　直筆サインボール　保証書付き　ケース付きシリアルナンバー付き
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