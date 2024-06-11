ミミッキュvmax csr

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商品詳細
ミミッキュvmaxcsrです。左上部に、白かけがあります。その他にもワンオーナー品ですが、少なからず初期傷あると思われます。トラブル防止のため、傷あり表記にしております。素人目線で申し訳ございません。+150円でメルカリ便変更可能です。ミミッキュvmaxcsr在庫2枚あります。2枚購入でしたら、-100円いたします。コメントください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR
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