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ミミッキュvmax csr
商品番号 R82616670992
商品名

ミミッキュvmax csr
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,534 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミミッキュvmaxcsrです。左上部に、白かけがあります。その他にもワンオーナー品ですが、少なからず初期傷あると思われます。トラブル防止のため、傷あり表記にしております。素人目線で申し訳ございません。+150円でメルカリ便変更可能です。ミミッキュvmaxcsr在庫2枚あります。2枚購入でしたら、-100円いたします。コメントください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR
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