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硬式木製バット　MR 野球　美品　くりぬきあり
商品番号 C72876358456
商品名

硬式木製バット　MR 野球　美品　くりぬきあり
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度ティー打撃で使用したのみになります。自分に合わないため出品いたします。84センチ860グラム平均だと思います。
http://narcologia.ru/goods/financier523760.html
http://narcologia.ru/goods/organization545162.html
http://narcologia.ru/goods/calling530050.html

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