サッカー　日本代表　2022 ユニフォーム

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商品詳細
サッカー 日本代表 2022ユニフォームプレマッチジャージースポーツウェアRO610メンズ 元値…¥8,250丈···半袖サイズ···メンズM (胸囲…89-95、身長…167-173)素材…100%再生繊維(リサイクルポリエステル)メーカー色番号…HD8922カラー…レッド夫のサッカーチームへのプレゼント用に購入し、かっこいいデザインに大好評でした！！残ったサイズだけを出品します。Mサイズのみ複数枚あるので、まとめ買いご希望の方はコメントください。よろしくお願いします(^^)
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