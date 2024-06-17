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サッカー　日本代表　2022 ユニフォーム
商品番号 D28066884349
商品名

サッカー　日本代表　2022 ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,720 円
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商品詳細

サッカー　日本代表　2022ユニフォームプレマッチジャージースポーツウェアRO610メンズ　元値…¥8,250丈···半袖サイズ···メンズM　(胸囲…89-95、身長…167-173)素材…100%再生繊維(リサイクルポリエステル)メーカー色番号…HD8922カラー…レッド夫のサッカーチームへのプレゼント用に購入し、かっこいいデザインに大好評でした！！残ったサイズだけを出品します。Mサイズのみ複数枚あるので、まとめ買いご希望の方はコメントください。よろしくお願いします(^^)
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