マンチェスターユナイテッド ユニフォーム NIKE

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商品詳細
マンチェスターユナイテッドのホームユニフォームです。プリントにネバツキや剥がれはなく、全体的に綺麗な状態です。カラー...レッド丈...半袖チーム名/国外...マンチェスター・ユナイテッドFCリーグ...プレミアリーグサイズ...XL(LL)
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