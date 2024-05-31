ソフトボールバット(2号)

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商品詳細
競技の種類···ソフトボール素材···超々ジュラルミン子供・ジュニア・キッズ用定価12000円メーカー品番WTDXJSTDJサイズ80cm／590g平均ミドルバランス数年前に購入しましたが使用せず保管してた為出品させていただきます！
http://narcologia.ru/goods/plaque94907.html
http://narcologia.ru/goods/kindness675505.html
http://narcologia.ru/goods/flight22328.html
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