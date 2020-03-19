原辰徳 直筆サイン レア

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商品詳細
原辰徳直筆サイン2009年WBC優勝\u0026リーグ優勝を決めた時に書いた直筆サインになります。額に入れ大切に飾っていたので傷や汚れはなくキレイです。３枚目、汚れではなく色紙の柄で高級感あります。値引きは厳しいのでいきなり購入していただいて大丈夫です。巨人読売ジャイアンツ原辰徳長嶋茂雄王貞治世界一侍ジャパン大谷翔平イチローWBC大谷翔平ダルビッシュ希少お宝レア野球チーム...読売ジャイアンツ
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原辰徳監督1067勝直筆色紙 | mizota0127 Museum | MUUSEO 495511