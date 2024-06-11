大谷翔平　ユニフォーム 日本ハムファイターズ　限定　記念　受注生産

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商品詳細
受注生産限定2013-2017大谷翔平 ユニフォーム Lサイズ日本ハムファイターズビニールシワ、折れありますが未開封品です。折り畳み発送いたします。保管品のため細部まで気にされる方はお控えください
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