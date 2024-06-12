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☆梅野隆太郎☆ユニフォーム☆ピンク☆
商品番号 A62883088290
商品名

☆梅野隆太郎☆ユニフォーム☆ピンク☆
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース梅野隆太郎選手ユニフォーム自分で背番号を付けました前の番号はありません数回、着用して応援しております薄手の素材で真夏の応援に役立ちましたリストバンド、Joshinのアップリケはあくまでもおまけです不要な方はお申し付け下さいusedにご理解のある方よろしくお願い致します#背番号2#梅ちゃん#ピンク#甲子園#応援種類···ユニフォーム野球チーム···阪神タイガース
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