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ポケモンカード ナガバ プロモ イーブイ　6種
商品番号 V34414713897
商品名

ポケモンカード ナガバ プロモ イーブイ　6種
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードナガバプロモイーブイ　6種パック開封後スリーブに入れ保管しております。発送の際は折り曲げ防止の梱包をして発送予定でおります。即購入◯！プレイ用としてご検討ください。
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