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SSK ソフトボール3号　金属バッド2本セット(昭和)
商品番号 Y64231577303
商品名

SSK ソフトボール3号　金属バッド2本セット(昭和)
ブランド名 エスエスケー
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SSKソフトボール3号　金属バッド　2本セット(昭和レトロ)です。⚫︎品番　ALLPOINTAS-43　オールラウンド　打者タイプ　　85㎝　838g⚫︎品番　ALLPOINTGD-43　85㎝　822g⚫︎バランスは不明です。(記載がありません)未使用品ですが、昭和の品のため、汚れ、キズがあります。長期自宅保管のため少しでも気になる方はご遠慮ください。こちらは、バラ売り、お値下げはできません。らくらくメルカリ便で発送いたします。競技の種類···ソフトボール素材···金属
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