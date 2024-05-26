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- 【レア】アディダス 日本代表 ジャージ
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商品詳細
アディダス日本代表ジャージです。日本代表がW杯初出場時のフランスワールドカップのレプリカです。際立って目立つ汚れ等はありませんが、使用感はあります。サイズはMです！中古になりますのでご理解頂ける方お願い致します！カラー···ブルー丈···長袖種類···ジャージアウターサイズ···M
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