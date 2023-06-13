【美品】パリ・サンジェルマンvsアル・ナスル　マッチTシャツ　JAPANツアー

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7月に行われたパリサンジェルマンvsアルナスルのマッチTシャツです。1度だけ着用しました。綿 100%PSGAl-Nassr長居スタジアムJAPANTOUR2023ネイマールメッシエムバペクリスティアーノ・ロナウドフランスパリフットサルサッカープラクティスシャツ練習着メンズジャージトレーニングドライポリエステルワールドカップW杯ベッカムフットボールイングランドAdidas アディダスNike ナイキPUMA プーマhummelヒュンメルGramo グラモSpazio スパッツィオLUZeSOMBRA ルースイソンブラSoccerJunky サッカージャンキーSfida スフィーダPantanal パンタナールGoleador ゴレアドールdalPonte ダウポンチsvolme スボルメduelo デュエロgavic ガビックbonera ボネーラdesporte デスポルチgol. ゴルkelme ケルメATHLETA アスレタ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラックチーム名/国外...パリ・サンジェルマンFCリーグ...リーグ・アン種類...シャツサイズ...M丈...半袖