横浜　DeNA ベイスターズ　2023 スターナイト　ユニフォーム　2枚セット

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商品詳細
野球チーム···横浜DeNAベイスターズ2023.08.08Fサイズ2枚セット新品未使用ですが一度人に渡ったものです。袋などにも元々入っていませんでした。こちらはユニフォームを持っている為着用せずしまっていました。ご理解いただける方よろしくお願いします。
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