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YONEX ヨネックス　ネイビーラケットバッグ
商品番号 T56547104389
商品名

YONEX ヨネックス　ネイビーラケットバッグ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXヨネックス　ネイビーラケットバッグサイズ縦69cmマチ23cm発送時は半分に折りたたみ送らせていただきます。あくまでも中古品のためその点ご了承いただけますと幸いです。※24時間以内の返信、発送を心がけております。※コメントなしで即購入していただいて大丈夫です。#ラケットケース#ラケットバッグ#テニスバッグ#テニスラケットケース#テニスラケット種類···テニスバッグ種類···ラケットバッグ用途···硬式
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