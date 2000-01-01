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②匿名配送　限定レア　新品未使用　adidas正規品　ユベントス　ユニフォーム
商品番号 M86484758186
商品名

②匿名配送　限定レア　新品未使用　adidas正規品　ユベントス　ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリ便の匿名配送で発送いたします。ユベントス、2022年-2023年アウェイユニフォームアディダス正規品です。新品未使用タグ付き。Lサイズ定価11000円税込着丈約72.5cm、身幅約49cm202120202023LiverpoolFIFAworldcup2022カタールqatarEURO2020ジャージユニフォーム練習着カッパナイキアディダスアスレタルースイソンブラルコックロットプーマアシックスミズノアンブロレトロ　クラシックレアル・マドリードバルセロナアトレティコ・マドリードマジョルカPSGパリ・サンジェルマンマルセイユマンチェスターシティマンチェスター・ユナイテッドリバプールトットナムチェルシードルトムントバイエルン・ミュンヘンフランクフルトアルゼンチンブラジルロンドンメッシネイマールエムバペマンUポルトガルユベントスインテルＡＣミランセリエAブンデスリーガプレミアリーグリーガスペインリーグヨーロッパリーグチャンピオンズリーグCLワールドカップアーセナルモドリッチクロアチアベンゼマ冨安南野遠藤三笘マネサラークロップワールドカップ日本代表ヴィンテージ丈···半袖カラー···ブラック種類···レプリカユニフォームサイズ···L
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