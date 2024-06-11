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瀧淵環洲　瑞松山円覚禅寺　書　喫茶去　共箱　茶道　茶掛け　書画、骨董品、美術品
商品番号 B58528809355
商品名

瀧淵環洲　瑞松山円覚禅寺　書　喫茶去　共箱　茶道　茶掛け　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸妙心寺派　瑞松山円覚禅寺瀧淵環洲老師の書喫茶去　横物　掛け軸です。共箱多少の汚れ等あると思いますが、比較的良い状態と思います。長さ118　幅51.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/moisture991869.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture763241.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate529777.html
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