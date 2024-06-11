瀧淵環洲　瑞松山円覚禅寺　書　喫茶去　共箱　茶道　茶掛け　書画、骨董品、美術品

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書の形式...掛け軸・掛軸妙心寺派 瑞松山円覚禅寺瀧淵環洲老師の書喫茶去 横物 掛け軸です。共箱多少の汚れ等あると思いますが、比較的良い状態と思います。長さ118 幅51.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。