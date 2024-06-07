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エクサルト1.30
商品番号 P80570034457
商品名

エクサルト1.30
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年8月に発売された新商品です。昔からテニスをやっていた方はご存知の方もいるかもしれませんが、ファイバーツアーに非常に似ています。個人的にはナイロンマルチらしい柔らかさはしっかり感じられますが、柔らか過ぎず打ちごたえも感じられるのがフィーリング的にも非常にバランスがいいと思います。定価1張3,960円のところ6張で12,000円で販売します。お問い合わせはお気軽にコメント下さい。宜しくお願い致します。きゆちよ様専用でございます。
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