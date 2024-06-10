ヨネックス 27センチ　テニスシューズ GC SHTF5MGC

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商品詳細
2023年7月購入で10回くらい利用しました。サイズが合わずで、28センチを買い直しました。ですので、不要になった27センチを出品します。中古ということをご理解ください。オムニ用です。【YONEX】ヨネックスSHTF5MGC-702パワークッションフュージョンレブ5メンGC[ネイビー/オレンジ]
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