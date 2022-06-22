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未使用　坂本隊長　200試合出場記念Ｔシャツ　アルビレックス新潟　２枚セット
商品番号 O35581777869
商品名

未使用　坂本隊長　200試合出場記念Ｔシャツ　アルビレックス新潟　２枚セット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

坂本隊長200試合出場記念Ｔシャツ２枚ともにLサイズ坂本将貴アルビレックス新潟ジェフユナイテッド千葉市原未着用ですが年数経過のためノークレームでお願いいたします。リーグ...J1種類...レプリカユニフォーム
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