ENGLAND Nationwide ノースリーブ

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夏物整理！ノースリーブのイングランドモデルです。サイズはL表記ですが、身幅着丈は実寸写真をご覧下さい。この夏まで着ていたので使用感はあります。胸のプリントに割れが見られます。このような状態の商品ですが、宜しくお願いします。