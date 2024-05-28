ENGLAND Nationwide ノースリーブ

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商品詳細
夏物整理！ノースリーブのイングランドモデルです。サイズはL表記ですが、身幅着丈は実寸写真をご覧下さい。この夏まで着ていたので使用感はあります。胸のプリントに割れが見られます。このような状態の商品ですが、宜しくお願いします。
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