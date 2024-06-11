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ルイスビルスラッガー　カタリスト　バット
商品番号 F13863161713
商品名

ルイスビルスラッガー　カタリスト　バット
ブランド名 ルイスビルスラッガー
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類···軟式競技の種類···軟式バランス・特徴···トップバランスルイスビルスラッガーCatalyst2016年モデルです長さは84センチ軟式少年用です傷汚れはあります3万以上しましたが、これから使う予定ないのでお譲りします。グリップバンテージはご自身で巻き直していただければまだまだ使えると思います。
http://narcologia.ru/goods/unusable990074.html
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