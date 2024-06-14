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ヨネックス YONEX ソフトテニス 練習用ポータブルネット 簡易ネット
商品番号 B93183808117
商品名

ヨネックス YONEX ソフトテニス 練習用ポータブルネット 簡易ネット
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家族内での練習用に購入しました。全て体育館などの中練習にて使用していたため、非常に綺麗な状態です。破損箇所などはありません。もう1本所有しておりますので、2本購入していただける方はお安くします。収納ケースをプチプチ梱包して発送いたします。以下ヨネックス公式サイトより引用ヨネックスYONEXソフトテニス練習用ポータブルネット簡易ネット素材：ネット：ポリエチレンポール：スチール◎サイズ高さ：1.06m幅：3.75m重量：約4.3kg
http://narcologia.ru/goods/ambassador245806.html
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