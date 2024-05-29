フットサルゴール 3m×2m 公式サイズ 組み立て式 キャリーバッグ付

【公式サイズ3×2m】これは一般的なサッカーコートのサイズに合わせたもので、本格的な試合やトレーニングに最適です。【簡単組み立て】簡単に分解および組み立てできます。試合や練習が終わった後、すばやくしまうことができ、場所を取りません。【楽々持ち運び】ゴールをコンパクトに収納し、持ち運びが簡単になります。【堅牢なネット】強靭で頼りになるサッカーゴールネット。プレイヤーとの信頼の結晶です。【細部のこだわり】①地面にしっかり固定するためのフックが付属しています。風やプレー中の衝撃にも耐えることができます。②フックでネットを固定するだけの簡単設計。③ネジとボタンの組み合わせ取り付け法を使用することで、便利さを確保しつつ、安定性も確保されました。



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