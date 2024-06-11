1週間限定価格！球場配分のホンモノ！大谷翔平 顔たくさん 顔だらけ Tシャツ ①

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9/8より1週間限定価格です。この機会にいかがでしょうか！？【 球場配布のホンモノ！大谷翔平顔たくさん顔だらけ顔いっぱいTシャツメジャーリーグMLBロサンゼルスエンゼルスレア希少記念非売品限定 】現地球場での配布の本物ですのでご安心ください。2021年8月11日の本拠地ブルージェイズ戦で配布された物です。あくまでも無料の配布品ですので、シワ、印刷のズレや擦れ、ホツレ、等がある場合があります点をご了承ください。少し使用感があります中古です。配布時に包装されてた透明のビニールが無いので代用のopp袋にお入れします。素材は、ポリエステル100%サイズですが、本物は、XLのワンサイズしかありません。4枚計測しましたが多少サイズにばらつきがありました。①肩巾：約47〜9cm（両肩の縫い目から縫い目の直線距離）②身巾：約52〜4cm（両袖のわきの下の直線距離）③身丈：約72〜4cm（衿の付け根から裾までの直線距離）④袖丈：約22.5cm（肩先縫い目から袖先までの直線距離）※平置きの直線採寸、多少の誤差ございますのでご了承ください。コメントなし、即購入大歓迎です。コメント中でも、先に購入手続きされた方にお譲りさせていただきますのでご了承ください。よろしくお願いします。他にも、「トラウタニトラウト大谷翔平ボブルヘッド」「WBCJAPANキャップ帽子」「WBCTシャツ」「13奪三振ボブルヘッド」「クリアトートバッグ」「顔たくさん枕まくらマクラクッションピロー」「ドリンクカップ」「サイクル安打ボブルヘッド」「二刀流ダブルボブルヘッド」「ルーキーオブザイヤーボブルヘッド」「ヒストリックシーズンボブルヘッド」「スターウォーズオビワンケノービボブルヘッド」「オールスターTシャツ」「大谷翔平カード」「ナイキロサンゼルスエンゼルス赤いパーカー」「スノードームスノーグローブ」「MVP受賞記念最優秀賞Tシャツ」、など順次出品します。球場配布非売品限定レア希少海外限定フィギア首振り人形バブルヘッドFocoロサンゼルスエンジェルスMVP日本代表侍ジャパンWBC2023WORLDBASEBALLCLASSICワールドベースボールクラシック