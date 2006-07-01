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- 2006-2007 バルセロナ #10ロナウジーニョ モデル ユニフォーム
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商品詳細
目立つ傷や使用感等なくかなり綺麗です肩幅48袖丈25身幅51着丈前66-後69.5古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。■状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございます。デリケートな方は購入をお見送り下さい。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。↓他にも様々な商品を出品してるので是非ご覧下さい！#あらいさんのメンズL古物許可証を必要とするアパレルオークションで買いました。C6
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