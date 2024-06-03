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ソフトテニスラケット YONEX Fレーザー7V
商品番号 V33419661357
商品名

ソフトテニスラケット YONEX Fレーザー7V
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリップサイズ···UL1ソフトテニスラケットYONEXFレーザー7Vです。細かい傷はありますが折れなどは一切ありません。値下げ交渉など金額の提示があるとスムーズに進みます。フォロー割も適用です。是非お試し下さい。よろしくお願いします！
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