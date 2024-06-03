ソフトテニスラケット YONEX Fレーザー7V

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商品詳細
グリップサイズ···UL1ソフトテニスラケットYONEXFレーザー7Vです。細かい傷はありますが折れなどは一切ありません。値下げ交渉など金額の提示があるとスムーズに進みます。フォロー割も適用です。是非お試し下さい。よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/freezer913998.html
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