【美品】スコッティキャメロン　ファントムX7 33インチ

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ScottyCameronPhantomX7202233インチ純正パターカバー有りあたり傷もない美品ではありますが、コース1ラウンド、ショート2ラウンド使用した中古です。ご理解頂き、ご検討のほどよろしくお願いします。⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️こちらの商品は即購入していただいて構いません。但し細かい事が気になる方や神経質な方は、ご購入をご遠慮ください。コメントのやり取りは24時間経過後削除します。中古品ということをご理解の上、画像をご覧頂きご検討ください。種類···パター利き手···右