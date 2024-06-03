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マンチェスターシティ 2023/24 CHAMPIONS OF EUROPE
商品番号 P41816177040
商品名

マンチェスターシティ 2023/24 CHAMPIONS OF EUROPE
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式サイトから購入致しました。試合に行けなくなってしまった為、出品いたします。送料、関税、円安などの都合により23000程かかりました。何かご不明な点等ございましたら、コメント欄までお願い致します。交渉中でも、そのまま購入して頂ける方を優先致しますので、ご了承下さい。急に出品を取りやめることもありますのでご理解頂けると幸いです。ManchesterCityデブライネアグエロハーランド　フォーデングリーリッシュマフレズストーンズManchesterCityHomeJersey2023/24WithCHAMPIONSOFEUROPE23Printing
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