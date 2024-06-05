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ハンドメイド　バッグ　デニムバッグ　トートバッグ
商品番号 R86299046838
商品名

ハンドメイド　バッグ　デニムバッグ　トートバッグ
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,044 円
在庫状況 あり

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商品詳細

usedデニムをリメイクしてトートバッグにしました٩(❛ᴗ❛)۶Tシャツリメイクのため同じ物は作製できません。横31㎝縦21m⬅️持ち手を含まないマチ14※接着芯を使用しているので　しっかり、自立します。うちポケット表面は両サイドポケットがついております。古着と古着デニムを使用しておりますので神経質な方はご遠慮下さい(・・;)素敵なご縁を頂けますようにます(⑅•ᴗ•⑅)ハンドメイド　バッグデニムリメイクトートバッグハンドメイド　デニムバッグDENIMREMAKE
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