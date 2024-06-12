テナーサックス　マウスピース　ヴァンドレン　オプティマムTL5

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商品詳細
こちらで中古を購入したのですが、私にはあまり合わなかったので出品いたします。変色等ありますがほとんど使用しておらず、演奏に支障はありません。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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