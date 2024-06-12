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ZILDJIAN 16\
商品番号 X57686774950
商品名

ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ブランド名 ジルジャン
特別価格 税込 10,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZILDJIAN16\"KDARKCRASHMEDIUMTHINです。ライブやレコーディングに何度か使用しました。ヨゴレや使用感はりますが、割れなどはなく、音に影響はありません。指紋等が目立ちますが、比較的状態は綺麗だと思います。備品整理のため販売いたします。　↓公式よりhttps://zildjian.jp/cymbals/k-family/k-zildjian/16-k-dark-crash-medium-thin.htmlダーククラッシュ・シンの音色にウエイトを加え、ウォームながら高域にパンチの効いたクラッシュ。希望小売価格：¥47,300(税込)
http://narcologia.ru/goods/browse506791.html
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