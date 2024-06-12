- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 打楽器
- >
- ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ZILDJIAN16\"KDARKCRASHMEDIUMTHINです。ライブやレコーディングに何度か使用しました。ヨゴレや使用感はりますが、割れなどはなく、音に影響はありません。指紋等が目立ちますが、比較的状態は綺麗だと思います。備品整理のため販売いたします。 ↓公式よりhttps://zildjian.jp/cymbals/k-family/k-zildjian/16-k-dark-crash-medium-thin.htmlダーククラッシュ・シンの音色にウエイトを加え、ウォームながら高域にパンチの効いたクラッシュ。希望小売価格：¥47,300(税込)
http://narcologia.ru/goods/browse506791.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln984902.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney766049.html
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
http://narcologia.ru/goods/browse506791.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln984902.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney766049.html
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN
ZILDJIAN 16\" K DARK CRASH MEDIUM THIN