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天然石◆ブランデーシトリン リング◆フリーサイズ◆ゴールド◆18KGP◆s925
商品番号 I97517279801
商品名

天然石◆ブランデーシトリン リング◆フリーサイズ◆ゴールド◆18KGP◆s925
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラジル産宝石質ブランデーシトリンの指輪。通常のシトリンよりも芳醇なブランデーを彷彿とさせるような濃い色味が特徴です。リングは華奢なので重ね付けにもオススメです。【リングのサイズ】フリーサイズ【リングの素材】シルバー925・18KGP仕上げ※刻印は入っていますが、リングが細いので写真には写っていません。【石の種類】ブランデーシトリン【石のサイズ】8mm×6mm※１つ１つ色や模様が異なります。ご理解の上でご購入ください。-------------------------------------------------------------------------【石言葉】繁栄・成功・富・幸福・希望【誕生石】11月【シトリンについて】富や金運を象徴する宝石。商売繁盛のパワーがあると言われています。【相性の良い石】アメジスト、カーネリアン、ルチルクォーツ等-------------------------------------------------------------------------▼こちらのタグからハンドメイドアクセサリーが一覧で見れます#ナァギハンドメイドアクセサリー318400
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