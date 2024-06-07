やちむん皿沖縄で 購入色合いがとても気にいって大事に保管してましたが今回整理の為出品します!サイズ 直径16センチ 高さ4センチ



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やちむん / 陶眞窯 (沖縄) / 5寸皿 / 約16cm



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