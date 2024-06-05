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ファミリア　70周年　グラス　コップ　ペアセット
商品番号 M57232055350
商品名

ファミリア　70周年　グラス　コップ　ペアセット
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミリア70周年記念で発売されたグラスのペアセットです。今はもちろん販売されていないレア商品かと思います。新品未使用。箱のまま大事に保管していましたが自宅保管である旨、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/flight44628.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox486739.html
http://narcologia.ru/goods/message572627.html
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