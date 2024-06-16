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- 新品 ロックグラス 富士山グラス タジマガラス 金の富士山 2個セット 木箱付き
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商品詳細
ロックグラス雪の富士山グラスタジマガラス色:クリア材質:ガラス商品寸法(長さx幅x高さ):9.2x6.2x9.5cm250ml重さ 418g2個セット 木の箱付きご覧いただき、ありがとうございます。グラス底に3Dの富士山が浮かび上がるデザインの、「富士山グラス」のロックグラス。飲み物の色が山肌に反射して、様々な表情の富士山を楽しみながらお使いいただけます。プレゼントやギフトなどにもお勧めの商品です。新品未使用・送料無料でお届けします。
http://narcologia.ru/goods/freshman623056.html
http://narcologia.ru/goods/injure977867.html
http://narcologia.ru/goods/assessor11403.html
新品 ロックグラス 富士山グラス タジマガラス 金の富士山 2個セット 木箱付き
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