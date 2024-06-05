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最終値下げ　unico アルベロ　ALBERO ソファー
商品番号 A59227900278
商品名

最終値下げ　unico アルベロ　ALBERO ソファー
ブランド名 ウニコ
特別価格 税込 26,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引っ越しの為最終値下げです。即購入okです！送料だけで一万二千円なのでこれ以上の値下げは厳しいです…購入後ほぼ使用しておりません。引っ越しに伴い出品します↟↟汚れや傷は見当たりませんが中古品のことをご理解下さい。クッションを外すととても幅もあり、女性の方であればオッドマンと合わせて簡易ベッドとしてもお使いいただけると思います。#unico#アルベロ#ALBERO
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