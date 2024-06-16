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2人掛けソファになります。ワインレッドの色合いがお部屋をお洒落にしてくれます☆サイズ全体幅145cm奥行90cm高80cm座面幅￼90cm奥行55cm座面高36cm背もたれ高54cm素人計測になります配送については自車にて行えますのでご相談下さい空きがあれば当日配送も可能です☆自車配送可能範囲内では無料もしくは、たのメル便より安く設定しておりますので宜しくお願い致します☆自車配送エリア外はたのメル便にて配送致します☆【たのメル便の場合の参考送料18500円】【自車配送エリア】無料エリア（東京都町田市・神奈川県相模原市南区・中央区）＋3000円エリア（東京都八王子市・府中市・調布市・日野市・狛江市・多摩市・稲城市・神奈川県相模原市緑区・川崎市多摩区・麻生区・大和市・座間市）＋5000円エリア（東京都立川市・昭島市・国分寺市・国立市・三鷹市・武蔵野市・神奈川県横浜市瀬谷区・旭区・緑区・青葉区・川崎市多摩区・綾瀬市・海老名市・厚木市・愛川町）＋7000円エリア（東京都23区・青梅市・小平市・東村山市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・西東京市・神奈川県横浜市都筑区・港北区・鶴見区・神奈川区・西区・保土ヶ谷区・戸塚区・泉区・南区・川崎市宮前区・高津区・中原区・幸区・川崎区・伊勢原市・秦野市）要相談エリア（上記以外の東京都、神奈川県・埼玉県）無料エリア外、たのメル便配送の場合は送料がプラスになりますので予めコメントにてお知らせ下さい受け渡しは家具家財の事故防止の都合上、駐車場所にてお願いしておりますお手伝いを頂ける場合は設置も無料で行なっております撮影の為出しておりますが倉庫に保管している為これ以上汚れが付いたり使用感が出ることはありませんただし中古という事をご理解の程お願い致します