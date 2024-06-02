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40cmチェアー
商品番号 U18449657964
商品名

40cmチェアー
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり使用していないので美品ですが新品ではありませんのでご了承ください。自宅保管品のためご理解頂ける方のみご検討よろしくお願いいたします。梱包が簡単な方法になります。傷が付かないように梱包はしますが神経質な方はご遠慮下さい。座面まで高さ約42cm椅子幅45cm背もたれ15cm
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